© aDakar.com par DF

Éliminatoires Coupe du monde 2018: Le Sénégal et le Burkina Faso se neutralisent

Dakar, 2 septembre 2017 - Les Lions du Sénégal ont été tenus en échec par les Étalons du Burkina Faso au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les deux équipes s`affrontaient pour le compte de la 3e journée des éliminatoires au mondial 2018 en Russie. Tweet

Le classement Fifa du mois de janvier a été publié, hier. L’équipe du Sénégal a perdu la première place au niveau africain. Les Lions ont été détrônés par la Tunisie et occupent la deuxième place. Au classement général, l’équipe sénégalaise occupe la 24e place.



Elle est suivie par l’Egypte (30e mondial) et le Maroc (39e mondial). La 5e place revient à la RD Congo qui a perdu 4 points au plan mondial. L’Allemagne continue de trôner sur le football mondial. La Mannschaft est suivie du Brésil, du Portugal, de l’Argentine et de la Belgique.