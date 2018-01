Ligue 1 - 9e journée: Dsc en danger à Déni, Stade de Mbour face à Sonacos - adakar.com

News Sport Article Sport Ligue 1 - 9e journée: Dsc en danger à Déni, Stade de Mbour face à Sonacos Publié le samedi 20 janvier 2018 | Enquête Plus

Très mal-en-point, Dakar Sacré-Cœur (Dsc) rend visite au leader, Génération Foot. Stade de Mbour et Sonacos vont se livrer un duel pour le podium.



La 9e journée de Ligue 1 sénégalaise promet beaucoup, car les affichent qui se présentent suscitent un réel intérêt. À Déni Birame Ndao, on va assister à un match dont les ingrédients indiquent du spectacle en perspective. Le leader incontesté, Génération Foot (17 points), reçoit le promu Dakar Sacré-Cœur (12e, 5 pts). C’est un duel de jeunes joueurs bien encadrés et bien formés. Des Académiciens du foot sénégalais. Mais les enjeux sont différents. Le champion sortant vise à consolider sa place en tête du tableau de classement, alors que Dsc veut se redresser. Le champion en titre de Ligue 2 est sur une série de 6 rencontres sans succès, dont 4 défaites. Son déplacement de ce samedi risque d’être compliqué, puisque Gf possède une attaque redoutable. En plus, le vainqueur de la Coupe du Sénégal 2015 est très fort à domicile.



Stade de Mbour attend Sonacos



Ce match entre le Stade de Mbour (3e, 14 pts) et la Sonacos de Diourbel est sans doute le plus grand choc de ce 9e tour. Les deux équipes sont en haut du classement. Ce qui fait que le vainqueur fera une très belle opération au tableau. Les Mbourois peuvent même se hisser à la première place, s’ils s’imposent et que Gf et Mbour Petite Côte (2e, 15 points) ne gagnent pas. Les Huiliers (6e, 12 pts), eux, peuvent espérer le podium, en cas de succès.



Toutefois, il faudra compter sur des déconvenues de leurs concurrents directs. Parmi eux, il y a le Jaraaf de Dakar (4e, 14 pts). Les Vert et Blanc affrontent Guédiawaye Fc (14e, 1 pt), dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Ce qui ne paraît pas très évident, parce que les Crabes sont en quête urgente de résultats pour remonter au classement.



L’As Douanes (5e, 14 pts) est l’autre candidate au podium. Les Gabelous rendent visitent à Diambars (13e, 5 pts) qui n’a toujours pas gagné le moindre match.



Dans les autres rencontres, Teungueth Fc (8e, 11 pts) accueille Mbour Petite Côte (15 points). Face aux Rufisquois, ce samedi, les Pélicans vont chercher à garder leur place parmi le trio de tête.



Toujours le même jour, Niary Tally (11e, 9 pts) reçoit Ndiambour de Louga (9e, 9 pts) à Léopold Sédar Senghor. Les Galactiques restent sur trois revers consécutifs. La Linguère de Saint-Louis (7e, 11 pts) va en découdre avec le Casa Sport (9e, 10 pts) qui sort de deux victoires de suite. Les Nordistes espèrent renouer avec le succès à domicile face à des Casamançais qui se déplacent mal.



Programme



Samedi



À Déni Birame Ndao



16h Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur



À Amadou Barry (Guédiawaye)



16h30 Teungueth Fc - Mbour Pc



À Fodé Wade (Saly Portudal)



16h30 Diambars - As Douanes



Dimanche



Stade Lss (Dakar)



16h Jaraaf - Guédiawaye Fc



18h Niary Tally - Ndiambour



À Mawade Wade (Saint-Louis)



17h Linguère - Casa Sport



À Caroline Faye (Mbour)



18h Stade de Mbour - Sonacos



Ligue 2 – 9e journée



Samedi



À Caroline Faye (Mbour)



16h Keur Madior - As Pikine



À Alassane Djigo



15h30 Yeggo - Cayor Foot



18h Renaissance Dakar - Africa P. Foot



Stade Massène Sène



16h30 Ej Fatick - Port



À Mawade Wade (Saint-Louis)



16h30 Ndar Guedj - Us Gorée



Dimanche



(16h30) À Amadou Barry (Guédiawaye



Ol. Ngor - Jamono Fatick



Stade municipal de Mboro



Etics - Duc