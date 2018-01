Les quotidiens sénégalais au cœur de l’enquête sur la tuerie de Boffa et les négociations entre Etat et syndicats d’enseignants - adakar.com

Les quotidiens sénégalais au cœur de l'enquête sur la tuerie de Boffa et les négociations entre Etat et syndicats d'enseignants Publié le samedi 20 janvier 2018

L’enquête sur la tuerie de Boffa ayant fait 14 victimes le 06 janvier dernier, avec la mise sous mandat de dépôt de 16 personnes, ainsi que les négociations d’hier entre le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et les syndicats d’enseignants font le menu des quotidiens sénégalais parus samedi.



«Ziguinchor-Meurtres de la forêt de Boffa-16 personnes plantées en prison», apprend-on dans Le Quotidien.



Le journal précise que 16 des 22 personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, d’assassinat, détention d’armes sans autorisation et participation à un mouvement insurrectionnel.



«Enquête sur le massacre de Boffa-Bayotte-Les suspects sous mandat de dépôt», renchérit Walfadjri, expliquant que les mis en cause risquent la perpétuité.



Sur cette affaire, L’As indique que «16 personnes sont écrouées», poussant Libération à faire des «révélations troublants de l’enquête».



Nos confrères écrivent que des dignitaires dont au moins deux chefs de village sont parmi les personnes mises sous mandat de dépôt en même temps que le journaliste René Captain Bassène.



De son côté, L’Observateur se focalise sur «la mort suspecte» de Bourama Toumboulou Sagna, décédé alors qu’il allait répondre aux gendarmes dans cette affaire de Boffa.



«Les révélations contenues dans la lettre d’adieu du Sg du comité inter-villageois pour la sauvegarde de la forêt de Boffa-Bayotte. Le défunt a fustigé le manque de soutien de l’Etat et tenté de justifier le massacre des 14 forestiers. Les résultats de l’autopsie attendus lundi», détaille L’Obs.



Vox Populi parle des négociations entre Etat et syndicats d’enseignants et note : «Les enseignants amers après 10 h de discussions avec le Pm».



«Négociations Gouvernement/syndicats d’enseignants-Les indemnités de la discorde», titre EnQuête.



Pourtant, Le Soleil indique que «le Pm annonce six grands points».



Le Fundraising pour l’éducation fait la Une de L’As qui informe que «Macron, Macky et Rihanna en quête de 3,1 milliards f cfa».



A sa une, Le Soleil «le point chiffré» de la production et du retrait des cartes d’identité et d’électeur.



Il souligne que 89,86% des 5 952 090 cartes distribuées ont été retirés. «Dakar concentre 50% des 600.000 cartes non distribuées. Pas de statistiques sur les 267 356 cartes de l’étranger. 119 000 dossiers hors délai remis aux auditeurs», explique Le Soleil.



En sports, les quotidiens parlent de cette plainte du Stade de Mbour, après la levée de la suspension de l’Union sportive d’Ouakam (USO) dans l’affaire du drame du Stade Demba Diop.



«Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS)-Uso prête à rejouer. Mbour contre-attaque», renseigne EnQuête.



Pour Vox Populi, Ouakam réintègre la 10ème journée de la Ligue 1, mais Mbour pore plainte contre la Ligue.



«Levée des sanctions contre USO-Mbour porte plainte contre la Ligue pro, le président des supporters démissionne», renchérit L’As.





