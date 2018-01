Au Tchad, le maire de Ndjamena et ses deux adjoints suspendus de leurs fonctions - adakar.com

Au Tchad, le maire de Ndjamena et ses deux adjoints suspendus de leurs fonctions Publié le samedi 20 janvier 2018

Au Tchad, le maire de Ndjamena et ses deux adjoints suspendus de leurs fonctions

Au Tchad, l’exécutif municipal de la capitale est écarté. Le maire Mariam Djimet Ibet et ses deux adjoints sont suspendus suite à un contrôle de l’inspection générale d’Etat.

C’est un contrôle de gestion qui a emporté l’exécutif municipal. Mais on ne sait pas pour le moment lequel, puisque deux missions de contrôle sont en cours en ce moment à la mairie. Une première, menée par l’Inspection générale d’Etat, examine depuis l’année dernière la gestion de la municipalité.



L’Inspection générale du ministère des Finances est aussi en mission à la mairie de Ndjamena, où les salaires ont explosé en très peu de temps. Elle procède à un contrôle physique des diplômes et qualification de chaque agent.



Une chose est sûre : beaucoup d’anomalies ont été pointées dans la gestion de la commune depuis plusieurs mois. Plusieurs sources au sein de la mairie parlent de recrutements fantaisistes qui ont fait grimper la masse salariale, des attributions de places publiques telles qu’une aire de jeux sur la place de la Nation ou encore des parties du marché central.



En attendant, l’exécutif municipal, c’est-à-dire le maire et ses deux adjoints, est suspendu de ses fonctions. Un conseil municipal devra être convoqué pour procéder à la désignation d’un nouvel exécutif qui sera, de toute façon, du même camp, le parti au pouvoir et ses alliés étant majoritaires au sein du conseil municipal.