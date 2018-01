Saisie de plus de 30 millions de billets noirs au poste de Mpack (Ziguinchor): Le convoyeur arrêté et déféré au parquet - adakar.com

Saisie de plus de 30 millions de billets noirs au poste de Mpack (Ziguinchor): Le convoyeur arrêté et déféré au parquet Publié le samedi 20 janvier 2018

Le poste frontalier des Douanes de Mpack (région de Ziguinchor) sur la frontière bissau-guinéenne, a saisi un total de 1087 billets noirs, non encore lavés sous forme de coupures de billets de banque en francs FCfa, en Euros et en Dollars.



La saisie record des douaniers du poste frontalier de Mpack (Ziguinchor) a été effectuée sur un ressortissant Bissau-guinéen. L’homme, venant de Sao Domingos (Guinée-Bissau), essayait de contourner le poste frontalier de Mpack à bord de sa moto. Il suivait une piste empruntée par les fraudeurs.



Ces billets saisis, précise le communiqué le Bureau des Relations publiques et de la Communication des Douanes, étaient destinés à Ziguinchor pour être lavés au mercure et écoulés dans le marché.



Ainsi, le prévenu interpellé a été déféré au parquet. La valeur totale de la saisie est évaluée à 38 847 600 FCfa. D’après la source, les détails de cette saisie sont les suivants: 181 billets noirs sous forme de coupure de de billets de 10.000 FCfa, soit une valeur de 1 810 000 FCfa ; 360 billets noirs sous forme de coupure de billets de 100 Dollars, soit une valeur de 19 224 000 FCfa ; 537 autres billets noirs sous forme de coupure de billets de 50 Euros, soit une valeur de 17 613 600 FCfa et une moto de marque KTM, estimée à 200 000 FCfa.