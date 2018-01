Décision du tribunal des sports sur le drame de Demba Diop : Les Mbourois étalent leur frustration et menacent - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Décision du tribunal des sports sur le drame de Demba Diop : Les Mbourois étalent leur frustration et menacent Publié le samedi 20 janvier 2018 | Enquête Plus

© Walf Fadjri L’Aurore par DR

Drame au stade Demba Diop

Tweet

La population de Mbour se sent surprise et déçue, suite à la décision du Tribunal arbitral du sport de lever la suspension de l’Us Ouakam. Quelques mois après cette tragédie, Mbour portait tranquillement son deuil. Mais ce jugement vient remuer le couteau dans la plaie.







La décision du Tribunal arbitral du sport (Tas) est tombée comme un coup de massue sur la population de Mbour. Le jugement de l’instance de règlement des litiges dans le sport rendue ce mercredi a réveillé la douleur chez les proches des huit supporters du Stade de Mbour qui ont trouvé la mort suite aux incidents survenus au stade Demba Diop, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, le 15 juillet dernier. Entre-temps, les cœurs s’étaient apaisés après la suspension de l’Us Ouakam à toutes les compétitions durant cinq ans. Mais depuis mercredi, leur rancune et leur colère se sont ravivées, car pour les Mbourois ‘’la mort violente de tous ces gens sera vaine’’.



Ainsi, la peine des parents et amis qu’on croyait à jamais endormie s’est-elle de nouveau réveillée. Vice-président du Stade de Mbour et chargé de la mobilisation, ce jour-là, Peulh Wade a failli perdre l’usage de ses jambes. Durant plusieurs mois, il s’est servi de béquilles pour marcher. Pour lui, ‘’ces personnes qui dirigent notre football ne sont ni de bonne foi, ni intègres, encore moins patriotes. S’ils pensent être animés par le développement du football, qu’ils sachent qu’ils ont échoué sur toute la ligne. Ils sont coupables’’. Très amer à l’endroit des dirigeants du football sénégalais, il met en doute la sincérité de leurs ambitions. Cette décision, soutient-il, démontre ‘’qu’ils sont plus animés par leurs intérêts. ‘’Si à la place du sport et des loisirs on dénombre des morts, où qu’on transforme les stades en champ de bataille, que l’insécurité totale règne dans les stades, il y a lieu de revoir l’ambition de ceux qui dirigent notre football’’, soutient-il, furax. Ses blessures ont été soignées, mais Peulh Wade ne semble pas oublier. ‘’Si demain tout le monde procède comme les Ouakamois et qu’aucune sanction n’est prise, là, il y a danger.’’



Déception, frustration, incompréhension du tribunal… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les effets d’une telle décision sur les populations de la ville balnéaire. Diarry Ndiaye, tante de Khalifa Mbaye (une des victimes) déclare, les larmes presqu’aux yeux, que cette décision est ‘’injuste’’. ‘’Tout le monde sait que les supporters de Ouakam sont coutumiers des faits. Ils l’avaient fait avec le Casa. Et nous pensions que ce qui s’était passé à Demba Diop allait être le déclic pour leur infliger une sanction méritée. Compter des morts à la place des buts, c’est inadmissible pour le sport. Cela me touche sincèrement’’. Le président des supporters, Alassane Ndiaye, pour sa part, prévient que si les Ouakamois se déplacent à Mbour, personne ne pourrait contenir la furie des supporters. ‘’Les dirigeants devront prendre leurs responsabilités. Ils seront coupables de ce qui se passera ici demain. Je pense qu’il vaudrait mieux que le club mbourois ne figure plus dans le championnat car, si le Stade de Mbour fait face un jour à l’Uso, ça se passera autrement‘’.



Aliou Diouf, ami de Charles De gaulle Gomis (une autre victime), abonde dans le même sens. Très frustré, il dit : ‘’J’ai perdu un proche et si jamais Ouakam se déplaçait à Mbour où à Saly, ce sera une catastrophe’’. Selon lui, le Tas a été trop ‘’faible’’ en levant cette suspension. ‘’C’est un manque de considération envers la population mbouroise et ses victimes’’.



Depuis cet évènement tragique, les parents des victimes s’étaient regroupés dans une cellule afin de mieux se soutenir. Et ce vendredi, ils tiendront une séance de prière avant de se réunir pour donner leur sentiment par rapport à cette décision qui ‘’frustre’’ toute une population.



KHADY NDOYE (MBOUR)