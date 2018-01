Ligue 1 – Matche Retard (5E J) : Le Casa s’impose face à Guédiwaye Fc - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue 1 – Matche Retard (5E J) : Le Casa s’impose face à Guédiwaye Fc Publié le samedi 20 janvier 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par DF

Ligue 1: Le Casa Sports domine Guédiawaye FC

Dakar, le 17 avril 2016 - Le Casa Sports a battu le Guédiawaye FC sur le score d`un but à zero. Le Casa conforte sa position de leader de la Ligue 1. Tweet

Le Casa Sport a fait une bonne opération, hier, au stade Amadou Barry. Le club ziguinchorois a battu le Guédiawaye Fc (1-0) en match retard comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Cette victoire a permis à l’équipe coachée par Athanase Tendeng de remonter à la 9e place (10 pts). Ndiambour de Louga est relégué à la 10e position (9 pts), à égalité de points avec Niary Tally (11e).



Dakar Sacré-Cœur (12e) et Diambars (13e) comptent chacun 5 points. Le reste du classement reste inchangé. Génération Foot trône en tête (17 pts), son dauphin Mbour Petite Côte pointe à deux longueurs (15 pts). La dernière marche du podium est occupée par le Stade de Mbour (14 pts). Le Jaraaf de Dakar et l’As Douanes, qui comptent le même nombre de points que Mbour PC, sont classés respectivement 4e et 5e. Ils sont suivis par la Sonancos de Diourbel (12 pts), Linguère (7e, 11 pts) et Teungueth Fc (8e, 11 pts).