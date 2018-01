Visite : Le palais de justice raconte ses maux à Ismaïla Madior Fall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Visite : Le palais de justice raconte ses maux à Ismaïla Madior Fall Publié le samedi 20 janvier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Tweet

Le Palais de Justice de Dakar a reçu la visite du ministre de la Justice ce vendredi. Le Garde des Sceaux, qui a visité les locaux, du parquet à la cave, en passant par le Tribunal du Travail, a écouté les acteurs principaux du temple de Thémis. Ces derniers lui ont listé leurs difficultés parmi lesquels le problème de l'entretien de l'édifice et celui de la sécurité.



"Il arrive que des détenus s'évanouissent à la cave"

À la cave, la cheftaine a fait part au ministre de la Justice, des nombreuses difficultés auxquelles est confronté son personnel. "On n'a pas un personnel médical, il arrive dès fois que des détenus en transit s'évanouissent. On reçoit des femmes enceintes et des blessés aussi. On a mainte fois soigné des détenus ici", a-t-elle confié au ministre.



"Ça fait un an que je n'ai pas fait de rapport"

Elle a sollicité une atténuation des heures de travail, le règlement des problèmes de logistique: "En cas de chaleur, c'est infernal. On a des problèmes de logistique pour faire les rapports et les procès-verbaux. On n'a pas de machine ni d'imprimante et ça fait un an que je n'ai pas fait de rapport.", explique-elle.



Un manque criard de personnel

"En moyenne, 80 détenus sont jugés par jour et le nombre peut parfois aller jusqu'à 100. Ce, alors que le personnel est composé de 7 agents dont 5 hommes et 2 femmes. Les audiences durent dès fois jusqu'à 4 heures du matin alors que les agents sont obligés de revenir à 8 heures", déplore-t-elle.



Les promesses du ministre

Au terme de sa visite, le ministre a promis de régler les soucis évoqués par personnel de la cave dans les meilleurs délais: "Nous allons faire en sorte d'avoir une deuxième brigade qui va prendre le relais pour atténuer la charge de ceux qui sont à la cave. Nous allons résoudre bientôt les problèmes de logistiques élémentaires".



Un beau palais de Justice, mais qui a des défis

"J'ai la chance de faire beaucoup de pays africain mais, je n'ai pas vu un palais de justice aussi majestueux et aussi impressionnant. Il fonctionne bien et je pense que la justice dans notre pays, notamment à Dakar, est rendue dans d'excellentes conditions. Les femmes et les hommes qu'on y a trouvés sont motivés et les témoignages sont unanimes".



"Il y'a deux problèmes qui pointent : le besoin de sécurisation de l'environnement. D'un côté, on a la mer et de l'autre côté on est sur la ville avec tous ce qu'il y'a comme encombrements. Donc, il y a un besoin très clair de renforcer la sécurisation et la sécurité du tribunal. Un bâtiment ça nécessite beaucoup de moyens, un budget conséquent pour l'entretien. Nous allons voir comment faire pour que cette belle infrastructure fasse l'objet d'un bon entretien", promet-il.



Ndèye Fatou NDIAYE