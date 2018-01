Entrepreneuriat numérique : L’Afd décaisse 300 millions pour financer les entreprises africaines - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Entrepreneuriat numérique : L’Afd décaisse 300 millions pour financer les entreprises africaines Publié le samedi 20 janvier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Entrepreneuriat numérique : L`Afd décaisse 300 millions pour financer les entreprises africaines

Tweet

CTIC Dakar, en partenariat avec la Banque nationale de développement économique (Bnde), a lancé la phase pilote du fonds d'amorçage "Afric'innov communauté d'incubateurs". La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée hier, à Dakar. Et l'objectif est d'informer l'écosystème sénégalais de l'existence de ce fonds, d'expliquer le mécanisme de fonctionnement et les conditions d'accès, et autres.

Selon Régina Mbodj, directrice générale de CTIC Dakar, il s'agit d'un fonds qui a été financé à hauteur de 450 000 euros (soit environ 300 millions de francs Cfa) par l'Agence française de développement (Afd) et qui a été mise à disposition par CTIC Dakar pour donner des prêts d'honneur' (prêts qu'on donne à une personne sur l'honneur, en prenant l'engagement de payer sans garantie et sans taux). Un mécanisme de financement "très facile" pour les Start-up et les Petites entreprises dans le domaine du numérique.



Cheikhou Aïdara