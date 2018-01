L’Ums vient en aide aux détenus de Rebeuss - adakar.com

News Société Article Société L’Ums vient en aide aux détenus de Rebeuss Publié le samedi 20 janvier 2018 | Seneweb.com

Assemblée générale ordinaire de l`Union des magistrats du Sénégal (UMS)

Dakar, le 19 août 2017 - L`Union des magistrats du Sénégal (UMS) a tenu son Assemblée générale ordinaire au terme de laquelle, le magistrat Souleymane Teliko a été porté à la tête de l`organisation. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a présidé la rencontre. Tweet

L'Union des Magistrats du Sénégal (Ums) s'est montrée sensible aux conditions d'incarcération des prisonniers. Les magistrats ont remis un don de 100 matelas et 20 ventilateurs aux détenus de la maison d'arrêt de Rebeuss. La remise, qui est inscrite dans le portefeuille d'activités sociales de l'Ums, s'est effectuée sous la présence de la directrice, Madame Agnès Ndiogoye. Celle-ci s'est réjouie de cet acte posé par l'Ums. "Le fait de penser aux détenus et de leur rendre visite est déjà bien, c'est réconfortant. C'est une démarche assez noble", a-t-elle indiqué.



De son côté, Souleymane Téliko, le président de l'Ums, a indiqué: "Notre métier est de juger, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Les conditions carcérales nous les ressentons. On a pensé contribuer à améliorer davantage les conditions. La prison est un secteur dans lequel les gens n'investissent pas parce que c'est un milieu qui ne génère pas de ressources".



Les chefs de chambre ont magnifié l'appui de l'Ums qui participe à l'amélioration de la situation des détenus. Prenant la parole, leur porte-parole a salué l'acte de l'Ums. "Rien que de voir les magistrats nous donne l'espoir. Nous plaidons pour que l'Ums se penche sur les mandats de dépôts et les longues détentions préventives".



Pour rassurer les pensionnaires de Rebeuss, le Président de l'Ums assure: "les longues détentions nous font mal parce que ca retarde notre travail. Sur cette question comme sur tous les autres la démarche de l'Ums est une démarche qui doit être constructive. C'est-à-dire poser le débat, réfléchir ensemble avec tous les acteurs concernés et proposer des solutions. Nous allons faire la même chose avec l'indépendance de la justice, avec toutes les autres questions y compris les longues détentions", a-t-il dit.



Ndèye Fatou NDIAYE