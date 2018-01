Décoration aux ordres nationaux : 70 agents du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime récompensés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Décoration aux ordres nationaux : 70 agents du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime récompensés Publié le samedi 20 janvier 2018 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Décoration aux ordres nationaux : 70 agents du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime récompensés

Tweet

C’est dans une grande sobriété que le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime a organisé, le jeudi 18 janvier, à Daniel Sorano, la cérémonie de décoration de 70 agents de son département, aux différents ordres nationaux.



La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du cabinet, des Directeurs et Chefs des services centraux et rattachés du Ministère ainsi que des proches des récipiendaires.



Dans son allocution, le Ministre Oumar Gueye a précisé que les 70 récipiendaires ont été récompensés pour leur engagement et leur participation au rayonnement du département de la Pêche et de l’Economie maritime :



« Il n’y a pas de mystère, il faut se sacrifier au travail. Je vous exhorte à maintenir cette bonne dynamique qui nous accompagne et qui nous vaut aujourd’hui, les plus beaux résultats dans ce département. Soyez-en donc, tous, félicités et encouragés. Vous avez sacrifié de votre temps, de votre vie, de votre famille, aujourd’hui, le Président, son Excellence M. Macky Sall vous honore.»



La remise des distinctions s’est inscrite dans la volonté de consolider l’unité, la solidarité, la cohérence et la responsabilité des agents.



Le ministre Oumar gueye a également rappelé les réalisations effectuées dans le secteur de la pêche comme la subvention des moteurs des pirogues à 20 milliards FCFA, la lutte contre la pêche illicite et illégale.



Avant de clore la cérémonie, il a rappelé le rôle primordial du Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime dans l’atteinte des objectifs du Gouvernement et du Plan Sénégal Emergent.