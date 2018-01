Sénégal : lancement du fonds d’amorçage d’Afric’innov - adakar.com

Économie
Sénégal : lancement du fonds d'amorçage d'Afric'innov
Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Financial Afrik

© aDakar.com par DF

Les responsables du CTIC Dakar rencontrent la presse

Dakar, le 7 décembre 2016 - Les responsables du CTIC Dakar, un incubateur d’entreprises spécialisées dans l’économie numérique au Sénégal, ont organisé une rencontre avec la presse. Cette conférence de presse intervient en prélude au "Jambar Tech Festival". Tweet

CTIC Dakar, incubateur de start-ups au Sénégal et en Afrique de l’Ouest francophone a procédé, jeudi 18 janvier, au lancement du fonds d’amorçage d’Afric’innov et à l’installation du comité d’agrément, en charge de l’attribution des financements.



La cérémonie de lancement a enregistré la présence du directeur général de la Banque Nationale pour le Developpement Economique (BNDE), partenaire de CTIC Dakar, ainsi que les représentants du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS), l’Agence Française de Developpement (AFD) et de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPEME).



En effet, lancé en octobre 2016 et financé par l’Agence Française de Développement, Afric’innov a pour objectif d’aider à la professionnalisation du soutien à l’entrepreneuriat en Afrique, à travers un programme de renforcement des capacités des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant en Afrique.