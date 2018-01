L’Afrique va surfer sur les vagues de la croissance en 2018 : Ghana 8,5 %, Côte d’Ivoire 7,9 %, Sénégal 7 %, Libye 55,1 %… - adakar.com

Publié le vendredi 19 janvier 2018

Billets de banque

Selon l’édition 2018 du rapport annuel sur les Perspectives économiques en Afrique (PEA) de la Banque africaine de développement (BAD), publié ce mercredi à Abidjan, la croissance du PIB réel global de l’Afrique devrait s’accélérer pour atteindre 4,1 %, en 2018 et 2019, contre respectivement des progressions de l’ordre de 2,2 % et 3,6 %, en 2016 et 2017.



En Libye, le PIB devrait connaître une importante hausse estimée à plus de 55 %, tirée par la reprise de la production pétrolière. Le Ghana devrait progresser de 8,5 % en 2018, la Côte d’Ivoire de 7,9 %, le Sénégal de 7 %, Djibouti de 6,9 %, la Tanzanie de 6,7 %, malgré le recul de ses voisins de l’Est. L’Ethiopie devrait poursuivre avec sa dynamique de l’année dernière. Le Burkina Faso, le Bénin, la Sierra Leone et la Guinée pourraient franchir le seuil des 6 %.