Le Sénégal inaugure la centrale solaire de Ten Mérina Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Jeune Afrique

Première centrale solaire à Bokhol en 2016.

Le Premier ministre Mahammed Dionne a inauguré mardi la centrale Ten Mérina, dans le département de Tivaouane, dotée d’une puissance de 30 MW.



Et de quatre ! En un peu plus d’une année, le Sénégal a mis en service mardi 16 janvier sa quatrième centrale solaire, Ten Mérina (30MW), implantée dans la commune de Mérina Dakhar, à 120 km au nord-est de la capitale sénégalaise (région de Thiès).



Le projet a été porté par la société française d’investissement Meridiam, qui s’est associée, pour sa construction et son exploitation, à ses compatriotes Solairedirect et Eiffage. Ces investisseurs ont obtenu un prêt de 34,5 millions d’euros de Proparco et de la Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO), pour un financement total estimé à 43 millions d’euros.