Tuerie en Casamance: 16 personnes déférées au parquet Publié le vendredi 19 janvier 2018 | RFI

© AFP par SEYLLOU

Inhumation des victimes de l`attaque de Casamance

Inhumation des victimes de l`attaque de Casamance le 7 Janvier 2018

Au Sénégal, nouvelle étape dans l’enquête sur les assassinats de 14 coupeurs de bois il y a près de deux semaines dans une forêt en Casamance. Au total, 22 personnes ont été arrêtées, interrogées par la gendarmerie, et 16 ont été déférées au tribunal ce vendredi matin. Les infractions déterminées par la gendarmerie sont lourdes.



Ce sont 16 personnes, qui étaient en garde à vue, ont été déférées en fin de matinée au tribunal de Ziguinchor, et mises à la disposition du procureur de la République. Six autres ont été libérées ce vendredi matin, aucune charge n’ayant été retenue contre elles.



Après une semaine d’interrogatoires, la brigade d’enquête de la gendarmerie a donc déterminé quatre infractions. Ces personnes, qui bénéficient de la présomption d’innocence, sont donc soupçonnées : d’association de malfaiteurs, d’assassinats, de participation à un mouvement insurrectionnel et de détention d’armes sans autorisation.