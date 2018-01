Parti socialiste: La réponse de Khalifa à Tanor - adakar.com

Parti socialiste: La réponse de Khalifa à Tanor Publié le vendredi 19 janvier 2018

La camaraderie est devenue un vain mot au Ps où les deux camps rivaux et héritiers de Senghor ont décidé de ne plus se faire de cadeau.



Khalifa Sall et ses hommes ont décidé de répondre au secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, qui reçoit depuis une semaine les unions régionales du parti. Son objectif est de compter ses soutiens et de connaître par la même occasion les socialistes qui sont avec lui.



En effet, en réaction à ce que Barthélémy Dias appelle une «escroquerie politique» le maire de Dakar et ses hommes ont décidé de combattre la direction du parti grâce au comité central. Et si Khalifa Sall et ses partisans ont décidé d’actionner le comité central c’est parce que, d’après un responsable socialiste, ils y sont largement majoritaires.



D’après notre interlocuteur, le comité central est responsable de l’élection des membres du bureau politique. «C’est le gouvernement du parti et il est au dessus du bureau politique et du secrétariat exécutif national», dit-il, ajoutant que c’est lui qui doit prendre la décision de chasser ou non les frondeurs du parti. A en croire ce socialiste, en dehors du comité central, aucune structure du parti n’est habilitée à exclure un membre du parti.



«Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti, contrôle le Bureau politique parce que c’est lui qui coopte ses membres. Il en est de même du Secrétariat national exécutif (SEN)», indique notre interlocuteur. «Mais c’est tout le contraire du comité central. Les membres qui le composent, des délégués, sont élus par les instances de base. Et de ce point de vue, ils ne sont pas redevables au secrétaire général de notre formation politique. De ce fait, ils sont également totalement libres et la direction du parti ne peut pas le contrôler», poursuit ce responsable socialiste.



Le comité central est la principale instance de décision du Ps, il est composé de délégués élus par le congrès. C’est cet organe qui prend «normalement» les principales décisions et qui définit la politique du parti. Khalifa Sall et ses partisans organisent le comité central du Ps ce week-end dans le département de Mbour, le fief du secrétaire général du parti.