Abdoulaye Sow : "Nous nous plions à la décision de la Tas comme nous l'avons accepté lorsqu'il s'est agi de la décision de suspension de l'arbitre Lamptey"

Abdoulaye Sow : "Nous nous plions à la décision de la Tas comme nous l'avons accepté lorsqu'il s'est agi de la décision de suspension de l'arbitre Lamptey" Publié le vendredi 19 janvier 2018

Augustin Senghor réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football ( FSF )

Dakar, le 13 août 2017 - La Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu son assemblée générale élective au terme de laquelle Me Augustin Senghor a été reconduit pour un troisième mandat de 4 ans. Photo: Abdoulaye Sow, vice-président FSF

Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football estime que la décision que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a prise au sujet de l'Union Sportive de Ouakam doit être appliquée. L'Uso doit réintégrer la Ligue 1 et l'amende initialement portée à 10 millions de Francs CFA ramenée à 500 mille francs CFA.



Pour Abdoulaye Sow, la Ligue de football professionnel doit se conformer à la décision du TAS. Pour le responsable fédéral, la décision du TAS sera acceptée et appliquée au même titre que cela avait été fait sur le cas de l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey.



"Aujourd'hui, nous avons reçu la décision de la Tas. La suspension a été annulée et l’amende ramenée à 500 000 F. La rétrogradation en Ligue 1 a également été annulée. Si Ouakam a eu gain de cause, il y avait des possibilités de la réintégrer. L’Us Ouakam avait demandé que le championnat soit suspendu. Le Tas avait refusé cette mesure. Il faut féliciter ceux qui se sont battus pour obtenir cette décision. Aujourd’hui, il est fait obligation à la Ligue professionnelle de football de se conformer à la décision et de trouver les modalités d’application. La décision de la Tas obéit à la loi et au droit du sport. Nous nous plions à la décision de la Tas comme nous l’avons accepté lorsqu’il s’est agi de la décision de suspension de l’arbitre Lamptey", a expliqué Abdoulaye Sow.



