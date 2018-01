Adji Mergane Kanouté : “L’opposition doit vraiment être assez mature et responsable et se retrouver autour du Président“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Adji Mergane Kanouté : “L’opposition doit vraiment être assez mature et responsable et se retrouver autour du Président“ Publié le vendredi 19 janvier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Adji Mergane Kanouté, député

Tweet

La parlementaire Adji Mergane Kanouté invite l'opposition à se retrouver autour du président de la République pour dialoguer autour des solutions aux problèmes du pays. Selon la responsable politique, le dialogue qui est pour le moment l'option de l'opposition n'est pas une bonne chose. C'est seulement autour d'une table qu'on peut trouver des solutions aux questions importantes.



"Je pense que le Sénégal est un pays de dialogue. Dans toutes les grandes crises, on trouve une solution autour d’une table. L’opposition, constituée la plupart d’hommes d’Etat, doit vraiment être assez mature et responsable et se retrouver autour du Président pour trouver des solutions aux problèmes que j’ai soulevés. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne veut pas dialoguer. C’est dommage. Quand le ministre de l’Intérieur a invité à un dialogue, je pense que c’était l’occasion donnée pour souligner les problèmes et trouver des solutions. Mais, au lieu d’aller participer à ce dialogue, certains ont pensé le boycotter", a expliqué Adji Mergane Kanouté.



MC