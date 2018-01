Processus électoral et enquête sur la tuerie de Boffa tiennent en haleine les quotidiens sénégalais - adakar.com

Processus électoral et enquête sur la tuerie de Boffa tiennent en haleine les quotidiens sénégalais Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

La presse quotidienne sénégalaise parvenue vendredi à APA met en exergue les concertations sur le processus électoral et l’enquête sur la tuerie de Boffa (Sud) ayant fait 14 victimes.



«Concertations sur le processus électoral-C’est déjà le clash», constate Walfadjri, informant que l’opposition rejette le parrainage.



Pour sauver Macky et ses hommes, nos confrères renseignent que la société civile est appelée en arbitre.



A propos du processus électoral, Le Soleil révèle que «l’audit du fichier électoral démarre lundi» et pour ce faire, quatre experts internationaux sont arrivés à Dakar.



Le journal informe de la révision exceptionnelle des listes électorales du 20 février à fin avril.



Dans Sud Quotidien, «des experts clarifient le débat» sur la candidature unique de l’opposition à la présidentielle 2019 et sur la réélection de Macky Sall au premier tour.



«La candidature unique de l’opposition n’a pas intérêt et elle peut briser la dynamique unitaire qui s’était manifestée dans l’opposition. C’est la pluralité de candidatures qui pourrait conduire Macky Sall au second tour. Il sera difficile pour Macky Sall de se faire réélire au premier tour», argumente Momar Ndiongue.



Pendant ce temps, L’As parle du sommet africain de la paix et informe que «Macky Sall magnifie l’exemple du Sénégal».



Parlant de l’enquête sur la tuerie de Boffa, Le Quotidien informe que «vingt personnes (sur les 22 arrêtées) déférées», et qu’un suspect décède d’un malaise.



«La gendarmerie élucide l’affaire de la tuerie de Boffa-René Bassène lié aux tueurs», écrit Libération, selon lequel journal, «le journaliste et plusieurs suspects ont été discrètement déférés par la Section de recherches».



«Casamance-Il était une fois la rébellion !», s’exclame Le Témoin qui rappelle que décembre 1982 au 06 janvier 2018, la rébellion casamançaise a traversé beaucoup d’épreuves et vicissitudes.



EnQuête traite du nouveau Code forestier recommandé par Macky Sall et note que «l’Etat se perd dans la forêt» car, le projet de décret qui comporte 59 articles a été élaboré et déposé à la Présidence de la république.





