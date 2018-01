Sénégal - Drame du stade Demba-Diop: la suspension de l’US Ouakam levée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal - Drame du stade Demba-Diop: la suspension de l’US Ouakam levée Publié le vendredi 19 janvier 2018 | AFP

© aDakar.com par SB

Une violence meurtrière s`est invitée à la finale de la Coupe de la Ligue

Dakar, le 16 juillet 2017 - La finale de la Coupe de la Ligue 2017 a été émaillée par des scènes violences qui ont fait 8 morts. La rencontre opposait l`Union Sportive de Ouakam au Stade de Mbour. Les Mbourois menaient par 2 buts à 1 lorsque le match a été interrompu. Tweet

L'US Ouakam, initialement reconnu "exclusivement responsable" des incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal, qui avaient fait huit morts et des centaines de blessés en juillet dernier, a vu sa suspension levée mercredi en appel par le Tribunal arbitral du sport.



Le TAS a confirmé que l'US Ouakam a perdu par forfait cette finale, disputée le 15 juillet dernier, et que le Stade de Mbour est vainqueur du match.



Mais, estimant que l'US Ouakam "n'est que pour partie responsable des incidents, le juge du TAS a décidé de lever la suspension de toutes compétitions pendant cinq ans prononcée contre le club par la Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football".



Le TAS a également levé la rétrogradation en Ligue Régionale infligée au club.



Le 15 juillet, à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'US Ouakam et le Stade de Mbour, des échauffourées avaient éclaté, entraînant un important mouvement de foule et l'affaissement d'un mur.