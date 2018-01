Sénégal : trois centrales de 484 MW de capacité totale seront construites dans la région de Thiès - adakar.com

Première centrale solaire à Bokhol en 2016.

Trois centrales d’une capacité combinée de 484 MW seront bientôt implantées dans la région de Thiès. Il s’agit de la centrale solaire de Dias, d’une capacité de 25 MW, du parc éolien de Taïba Ndiaye, de 159 MW, et de la centrale à charbon de Mboro qui pourra produire 300 MW.



C’est Mahammed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre sénégalais, qui a révélé ces informations selon Sud Quotidien, lors de l’inauguration de la centrale solaire de Ten Merina, d’une capacité de 30 MW. L’infrastructure a d’ailleurs été renommée et porte désormais le nom de centrale solaire Cheikh Anta Diop.



« La centrale solaire Cheikh Anta Diop qui est un projet novateur et révolutionnaire occupe désormais une place de choix dans le développement du mix énergétique au Sénégal, permettant à notre gouvernement de dépasser largement les 20% de production d’énergies renouvelables du parc du mix énergétique national.», s’est réjoui Karim Ndiaye, le directeur de la centrale, lors de son inauguration.



Gwladys Johnson Akinocho