Trafic de drogue : Un trafiquant notoire condamné à 3 ans de prison ferme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trafic de drogue : Un trafiquant notoire condamné à 3 ans de prison ferme Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Enquête Plus

© AFP par dr

Saisie de cocaïne et de drogue

Tweet

Le tribunal de Grande Instance de Kolda a condamné, ce 17 janvier, Mamadou Moussa Diallo, un trafiquant notoire de drogue, à une peine de trois ans de prison ferme pour offre et cession du chanvre indien. Tandis que son acolyte, Ibrahima Ndiaye, a écopé de six mois de prison ferme.



Les juges ont estimé que Mamadou Moussa Diallo a bel et bien fait du trafic de drogue son métier. D’après eux, l’habitant du quartier Gadapara, commune de Kolda, a mis sur pied une entreprise de vente de drogue. Et pour y parvenir, il a tissé des rapports avec Ibrahima Ndiaye, originaire de la Gambie, qui est établi à Kolda. Avec son concours, il parvenait à écouler son produit sans être inquiété. Mais le réseau a été démasqué par les enquêteurs. Ces derniers ont d’ailleurs trouvé dans son domicile quatre kilogrammes de « yamba ». C’est ainsi qu’ils ont été arrêtés, puis envoyés à la citadelle du silence avant d’atterrir ce mercredi à la barre du tribunal de flagrants délits.



Devant les juges, les deux prévenus ont beaucoup tergiversé en répondant aux questions des magistrats. Mais devant la détermination des hommes en robe noire, ils ont fini par avouer que l’herbe qui tue leur appartenait. « Nous ne sommes pas des dealers, mais des consommateurs potentiels. Nous présentons des excuses et nous demandons la clémence du tribunal », ont-ils conclu. Ce mea culpa n’a pas empêché le procureur de requérir cinq (5) ans d’emprisonnement ferme contre les deux adeptes du chanvre indien. Selon lui, ces deux individus sont nuisibles à la société. « Car ils ne se préoccupent pas des effets néfastes du chanvre indien sur la santé des populations. Mais plutôt de l’argent que procure la vente de la drogue. Ce qui n’est pas normal. Car les trafiquants de drogue doivent être mis hors d’état de nuire », a soutenu le maître des poursuites.



Finalement, le tribunal s’est montré plus clément à l’endroit des prévenus qui « sont des délinquants primaires ». C’est ainsi que Mamadou Moussa Diallo, âgé d’une cinquantaine d’années et natif de Kolda, a été condamné à trois ans de prison ferme. Tandis que son acolyte Ibrahima Ndiaye a écopé de six mois d’emprisonnement ferme. Ils ont été reconnus coupables des délits d’offre et de cession de drogue.