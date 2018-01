Energie : La nouvelle identité visuelle de Senelec - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Energie : La nouvelle identité visuelle de Senelec Publié le vendredi 19 janvier 2018 | Enquête Plus

© Autre presse

Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre délégué chargé du Budget

Tweet

La stabilisation de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) acquise, la direction parachève ses efforts par une innovation sur le terrain visuel.



La Senelec avait déjà gagné le défi du redressement. De telle sorte que depuis trois voire quatre ans, la disponibilité du courant est excédentaire. Les résultats financiers se sont améliorés ; l’activité grand compte a été récemment certifié. La modernisation du réseau, l’agence en ligne, Akilee, sont autant d’efforts consentis par le top management, résultat du programme ‘‘Plan Yessal 2020’’. Mais la perception du passé par l’opinion d’une compagnie sous perfusion étatique, ralentie par des lourdeurs administratives, demeure. La direction de la boîte a donc engagé la bataille de la visibilité. Elle a décidé de muer de sa précédente identité visuelle pour en acquérir une qui dégage plus de ‘‘modernité’’, de ‘‘technicité’’ et de ‘‘proximité’’. Trois notions-clés sur lesquelles repose la nouvelle ambition de la société de ‘‘libérer les énergies’’ pour cette année.



‘‘ J’espère que la nouvelle image sera traduite en acte. C’est ce qu’on attend de vous, c’est ce que les clients attendent de vous. Senelec appartient aux Sénégalais. Il faut accompagner l’idée qui sous-tend cette innovation. Il y a Senelec qui marche un tant soit peu et il y a des acquis précaires à consolider’’, a déclaré le Directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé à tous les agents de sa société. Même si une partie de la clientèle a reconnu que la Compagnie était ‘‘en voie d’amélioration’’ avec la fin des coupures intempestives de courant, le centre d’appel, ou encore la simplicité offerte par les compteurs en pré-paiement (Woyofal), la direction a toutefois préféré décidé de chercher le remède et pas la faute.



Axima à la baguette



Exit donc l’ancien logo un peu surchargé et assez bigarré. Désormais c’est une mention ‘‘Senelec’’ en blanc sur deux cercles rouge-orangé entrelacés comme fond. Il y a six ans, ce travail avait été planifié mais les émeutes de l’électricité ont reporté le projet. Pour accessoiriser la boîte dans ses nouveaux habits, Cheikhou Kouyaté du cabinet Axima, à qui a été encore confié ce travail de relooking, a bien précisé que le nouveau logo et le code chromatique des supports du groupe sont le fruit d’un travail de longue haleine. ‘‘Si Senelec ne change pas trop, les gens resteront sur la même perception. On a puisé dans du matériau culturel et dans le patrimoine de la boîte pour parvenir au nouvel habillage’’, a-t-il déclaré en présentant le spot.





Mame Talla Diaw