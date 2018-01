Alors que les noms des leaders de Rewmi et du Grand Parti sont avancés pour défendre les couleurs de la coalition Manko Taxawu Senegaal à la prochaine présidentielle, le maire de Mermoz-Sacré-cœur indique être dans une autre dynamique.



«Nous avons beaucoup de respect pour tous les leaders de la coalition Manko Taxawu Senegaal, mais je confirme que Khalifa SALL sera le candidat du PS en 2019. Et s’il n’est pas au second tour, nous soutiendrons le candidat de l’opposition le mieux placé », déclare Barthélémy DIAS.



Selon lui, il n’y a pas « de plan B, C encore moins Y ». « Nous n’avons qu’un seul plan et c’est Khalifa SALL. C’est d’ailleurs cette candidature qui est à l’origine de ses déboires et qui a installé la peur dans le camp du pouvoir », martèle l’ancien députe qui se dit optimiste pour la suite.



«Je le dis et le répète, si nous avions un quelconque doute sur la composition du tribunal qui doit juger Khalifa SALL, nous l’aurions dit. Mais connaissant le juge Malick LAMOTTE, nous avons espoir que le droit sera dit et bien dit et que Khalifa SALL sera acquitté, rentrera chez lui et sera notre candidat», soutient-il.