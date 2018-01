Supposée interdiction de l’arachide sénégalais sur le marché européen: La direction de la protection des végétaux apporte des précisions

«En tant qu’Autorité compétente pour les contrôles sanitaires et phytosanitaires des produits agricoles destinés à l’exportation, nous avons l’obligation d’apporter certaines précisions pour lever toute équivoque. En fait, il ne s’agit guère d’une interdiction des produits arachidiers origine Sénégal, mais plutôt du renforcement des contrôles aux points d’entrée communautaire de l’Union Européenne (UE), conformément au Règlement 669/2009 de la Communauté européenne, en son annexe I ».Cette précision est de la direction de la protection des végétaux, dans un communiqué, suite un article paru dans un site le 16 janvier , et qui est relatif à une supposée « interdiction des produits arachidiers du Sénégal dans les marchés de l’Ue du fait de l’aflatoxine».



Selon la Dpv, l’inscription des produits dans cette annexe, aura pour conséquence que les lots d’arachides et de produits dérivés en provenance du Sénégal, devront être présentés aux points d’entrée désignés (Ped) de l’Ue, où ils seront systématiquement soumis à des contrôles documentaires et, avec une fréquence de 50% à des contrôles d’identité et des contrôles physiques. « Il faut préciser que les taux d’aflatoxine admis par l’Ue sont très faibles (4 microgrammes par Kg), contrairement aux autres marchés qui peuvent aller jusqu’à 20 microgrammes/Kg », souligne le communiqué.



Suivant la source tout opérateur qui veut pénétrer le marché européen, doit incarner une certaine rigueur dans les opérations, depuis la production jusqu’au post récolte (bonnes pratiques agricoles).Par souci de se conformer aux exigences des marchés en général, l’Etat a développé avec ses partenaires un programme de gestion durable des agents pathogènes qui produisent l’aflatoxine.



C’est dans ce contexte que l’initiative dénommée « Partenariat pour la Lutte contre les Aflatoxines en Afrique » est mise en œuvre. Pour œuvrer dans ce sens, la Direction de la Protection des Végétaux (Dpv) du Sénégal en collaboration avec l’Institut International d’Agriculture Tropicale (Iita) et l’Usda/Ars université d’Arizona, a développé un produit biologique dénommé « Aflasafe SN01 ». « Ce produit entièrement naturel est fabriqué à partir de souches indigènes non toxiques du champignon Aspergillus flavus. Les tests d’efficacité du produit Aflasafe SN01 ont été menés dans le bassin arachidier depuis 2010, dans les régions de Diourbel et Kaolack (Nioro). Les résultats obtenus en 2010, 2011, 2012 et 2013 sont jusqu’ici très encourageants », rapporte le communiqué.



Grâce à ces résultats concluants, poursuit la source, il est prévu la construction d’une Unité de production d’Aflasafe SNO1 dans notre pays. Ainsi, un accord est signé avec la Sodefitex pour la production dès 2018 et la commercialisation du produit à un prix abordable pour tous les producteurs de maïs et d’arachide. « Ce produit biologique permettra une production de graines d’arachide indemnes d’aflatoxine, donc de qualité sanitaire et phytosanitaire irréprochable ».