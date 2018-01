Un temps “plutôt ensoleillé“ au cours des prochaines heures (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce un temps "plutôt ensoleillé" sur l’ensemble du territoire sénégalais pour les prochaines heures, à partir de mercredi midi, la partie nord du pays devant cependant être marquée par "des bandes nuageuses".

"Un temps plutôt ensoleillé prédominera sur l’ensemble du territoire, cependant des passages nuageux seront momentanément notés sur l’extrême nord", rapporte l’ANACIM dans ses dernières prévisions.



Selon l’agence, au cours de cette période, la sensation de chaleur "s’amoindrira sur la majeure partie du pays en raison de la baisse relative des températures journalières qui varieront entre 30 et 32 °C".



Dans le même temps, la fraicheur nocturne et matinale "sera fortement marquée sur le pays notamment sur le littoral et la zone nord où des minima de 12 °C seront relevés", ajoutent les prévisionnistes météo.



Ils annoncent un "temps poussiéreux sera observé sur la partie nord-ouest du territoire à partir de vendredi", ajoutant qu’en dépit d’une "baisse des températures sur l’ensemble du pays, un temps chaud se maintiendra sur les régions sud-est" du Sénégal.



Les températures "seront relativement clémentes" ailleurs les heures qui suivront, la sensation de fraicheur nocturne et matinale devant rester "marquée sur une bonne partie du pays", signalent-ils.



"Les visibilités seront généralement bonnes sur le territoire. Par contre le vendredi, elles seront légèrement réduites par des particules de poussières sur la partie nord-ouest", avec des vents de secteur nord à nord-est et d’intensités "faibles à modérées sur les régions de l’intérieur et assez fortes sur le littoral nord".