Le Tribunal arbitral du Sport redonne du sourire à l’Union Sportive de Ouakam. La juridiction d’arbitrage de Lausanne, en Suisse, a rendu sa décision sur l’affaire qui a opposé l’Union Sportive de Ouakam, la Fédération sénégalaise de football et la Ligue de football professionnel dans l’affaire des incidents au Stade Demba Diop de Dakar qui avaient causé la mort de 10 supporters du Stade de Mbour, le 15 juillet 2017. C’était lors de la Finale de la Coupe de la Ligue 2017.



Dans une décision rendue publique, hier, le TAS a considérablement revu à la baisse les sanctions qui avaient infligées à l’USO, dont les supporters ont été tenus pour responsables des faits de violences qui occasionné le drame. "Sur la base des preuves et des arguments présentés par les parties, l’arbitre du TAS est parvenu à la conclusion que la décision de la Commission de recours de la Fédération sénégalaise de football ne pouvait être que partiellement confirmée", indique le Tribunal arbitral du sport.



Pour le Tribunal de Lausanne, l’Union Sportive de Ouakam ne peut être tenue, à elle seule, comme responsable du drame. C’est pourquoi, le TAS a décidé de lever l’exclusion du club de Ouakam de la Ligue 1 ainsi que sa rétrogradation en Ligue régionale.



"Le TAS a établi que l’US Ouakam ne pouvait être tenu pour seul responsable des tragiques incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise 2017 et a revu à la baisse les sanctions infligées au club par les instances du football sénégalais. L’exclusion de toutes compétitions pendant cinq ans, ainsi que la rétrogradation en Ligue Régionale à l’issue de cette exclusion, prononcées à l’encontre de l’US Ouakam, ont ainsi été levées avec effet immédiat", lit-on dans le communiqué du TAS.



Pour ce qui est de l’amende de 10 millions qui avait été infligée à l’Uso par les instances du football sénégalais, le TAS a décidé de la réduire. Elle passe maintenant à 500 mille francs CFA.



Pour la finale de la Coupe de la Ligue, le TAS a maintenu la décision des instances du football sénégalais qui était de déclarer l’Union Sportive de Ouakam perdante.



La fédération sénégalaise de football et la Ligue pro doivent incessamment prendre les mesures pour réintégrer l’Uso dans l’élite du football sénégalais. Le championnat 2017-2018 a pourtant démarré il y a plusieurs semaines.



Par ailleurs, le TAS a décidé que les rencontre qui devront opposer l’Union Sportive de Ouakam au Stade de Mbour, dans le cadre de la Ligue 1, se dérouleront à huis-clos si c’est l’USO qui reçoit.



La décision du Tribunal arbitral du Sport ne concerne pas le volet pénal en cours au Sénégal. "Cette décision du TAS ne concerne que le volet disciplinaire et sportif de cette tragique affaire et est sans aucun lien avec d’éventuelles procédures devant les autorités judiciaires du Sénégal, civiles et/ou pénales, actuelles ou à venir", prévient le TAS.



