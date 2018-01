Le président de la République Macky Sall a longuement évoqué l'affaire de la Tuerie de Boffa dans la forêt casamançaise. Le chef de l'État a demandé à ce que les enquêtes soient diligentées dans les meilleurs délais afin que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et sanctionnés.



"Le président de la République demande au Gouvernement de diligenter dans les meilleurs délais toutes les enquêtes nécessaires en vue de mettre la main sur les auteurs directs de cet acte et leurs complices ; personnes qui seront recherchées, arrêtées, jugées et punies par la loi à la hauteur de leurs forfaits odieux", note le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a également demandé "aux forces de défense et de sécurité d’engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l’ensemble du territoire national"



Dans le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a aussi instruit le gouvernement dirigé par le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne de suspendre toutes les licences de coupe de bois. Cela afin de permettre une évaluation exhaustive du code forestier. "Le président de la République demande au Gouvernement, de suspendre jusqu’à nouvel ordre, toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du Code forestier", annonce le communiqué du Conseil des ministres.



Le samedi 6 janvier, 13 jeunes hommes ont été tués dans la forêt de Boffa, en Casamance où sévit une rébellion. Un deuil national de 48 heures avait été décrété par le chef de l'État.



Depuis la commission de ces tueries, l'Armée écume la forêt à la recherche des auteurs. Déjà, plus de 22 personnes ont été arrêtés en fin de semaine dernière.



