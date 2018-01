Le bateau-hopital africa mercy a dakar en 2019 (communique)

Dakar - Le bateau hôpital "Africa Mercy" de l’ONG Mercy Syps doit séjourner à Dakar au courant de l’année 2019, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué transmis mardi à l’APS.



Selon le communiqué, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, quitte Dakar ce mardi pour une visite de trois jours au Cameroun, dans le cadre de "l’exécution de la convention signée entre le Sénégal et l’ONG Mercy Syps pour la visite du bateau hôpital Africa Mercy à Dakar".



Au menu de M. Sarr, une séance de travail avec son homologue camerounais André Mama Fouda, l’occasion ’’d’aborder d’autres questions de santé". Une visite d’un hôpital est également au programme, signale le communiqué reçu de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





ADL/BK