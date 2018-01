C’est sous le rythme des tam-tams et des «ritis» que la coordination de l’Union régionale de Louga a accueilli Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste (Ps) à la maison dudit parti. Le patron des Verts est revenu sur les divergences et les difficultés qui ont entaché la marche du Ps. Pour lui, la raison de la rencontre avec les régions s’inscrit dans la mise en œuvre d’une directive de leur secrétariat exécutif national et de leur bureau politique.

Lors de son speech, Ousmane Tanor Dieng a rappelé que l’exclusion de leurs désormais ex-camarades de parti, à savoir Khalifa Sall et Cie, «est une page tournée». «Ces derniers ont remis en cause pendant plusieurs années le leardship de leur parti, la légitimité des instances du parti et ont créé des mouvements parallèles. Tout ce qui devait être fait et dit, l’a été. Aujourd’hui, ajoute-t-il, le parti se fixe comme objectif d’animer, de mobiliser, de sensibiliser et massifier le parti. C’est pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures que les unions régionales ont été convoquées», a déclaré le socialiste.

«Le parti va fêter son 70ième anniversaire cette année-ci. Depuis sa création, nous procédons tous les quatre ans au renouvellement des instances du parti. Un nouveau bureau politique sera mis en place et je veillerai à ce que la procédure se passe de manière démocratique», annonce Ousmane Tanor Dieng qui annonce une hausse sur le prix de vente des cartes de membre.

Désormais, chaque militant achètera sa carte à 500 au lieu de 200 francs Cfa», a-t-il ajouté.

Le Patron des socialistes souligne qu'il recevra les structures régionales de son parti, d'ici la fin de cette semaine.