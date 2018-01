© aDakar.com par Mb. BA

12ème édition des matinales géopolitiques du centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS)

Dakar, le 03 février 2016 - La 12ème édition des matinales géopolitiques du centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) a eu lieu, mercredi, en présence du ministre Mankeur Ndiaye. La rencontre avait pour thème : ’’Le Sénégal, membre du conseil de sécurité des nations unies, enjeux et perspectives’’. Photo: Fodé Seck, ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies