Ecarté Du Khalifat De Gouye Mbind : Qui Est Serigne Abdou Coumba Souna

A 84 ans, Serigne Abdou Coumba Souna est le plus âgé des petits-fils de Bamba, après Serigne Mountakha.



Cet inconnu du grand public, en principe vice-khalife de la communauté, a pourtant été écarté du trône de la maison paternelle au profit de son neveu, par ailleurs fils du défunt khalife, Serigne Sidy Mokhtar.







Il a l’insigne honneur, anecdotique certes, d’être l’unique fils de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké encore en vie. Pourtant, Serigne Abdou Coumba Souna est jusqu’ici resté inconnu du grand public. C’est avec le rappel à Dieu du khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, la semaine dernière, qu’il est bien passé de l’ombre à la lumière. Une exposition médiatique qui s’est traduite en un évènement inédit dans la famille mouride : une probable querelle de succession pour le califat de Gouye Mbinde.



Serigne Abdou Coumba Souna est célèbre depuis trois à quatre jours, pas parce qu’il est khalife, mais l’inverse justement parce qu’il n’est pas reconnu comme successeur de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, à la tête de la concession familiale. L’homme a quitté son lieu de retraite spirituelle, Daara Dji à Khombole (Thiès), pour assister aux obsèques de son frère aîné et du coup le remplacer au trône du khalife de Gouye Mbinde comme le veut le principe du droit d’aînesse qui régit la succession. Une partie de la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara a toutefois opposé une fin de non-recevoir à cette demande légitime. A sa place, Serigne Cheikh Thioro a intronisé Serigne Moustapha Maty Lèye, le fils aîné de Serigne Sidy Mokhtar. Des seize concessions familiales, ce dernier est considéré comme le guide suprême de la fratrie par ses fidèles, ses fils et d’autres petits-fils de Serigne Bara.