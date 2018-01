© aDakar.com par DF Le Premier ministre devant les députés Dakar, le 6 décembre 2017 - Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale devant les députés à l`Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a fait face aux parlementaires durant plus de 11 tours d`horloge. Photo: Moustapha Niass, président de l`Assemblée nationale





L’Assemblée nationale du Sénégal est très liquide. Et ce n’est pas Me El Hadji DIOUF qui dira le contraire.



L’ancien député qui aux derniers jours de la 12e législature a fait état de pratiques récurrentes de surfacturation, n’a cessé de décrier la gestion faite par Moustapha NIASS. Et si le président de l’Assemblée nationale a poussé un ouf de soulagement au lendemain des législatives, pour s’être « débarrassé » du député empêcheur de tourner en rond, avec Ousmane SONKO, il est loin d’être tiré d’affaire. Selon la RFM, l’indemnité de rentrée estimée à 10 millions de nos francs par député, n’est toujours pas donnée aux députés. Pourtant ajoute la radio, ce n’est pas faute d’avoir demandé. Certains députés ont très clairement manifesté leur volonté de rentrer dans leurs fonds.



Seulement, si Moustapha NIASS n’a jusque-là pas donné suite, c’est qu’il éprouverait des craintes d’être jeté en pâture par le président de PASTEF. Ce dernier qui a déjà dit tout le mal qu’il pense de l’utilisation de cet argent, attendrait le patron de l’AFP au tournant.



Ainsi, les 1 milliard 650 000 000 F CFA que les 165 députés doivent se partager dorment toujours dans les caisses du trésor public.