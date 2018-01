Quatre villes et cinq matches amicaux. C'est le tracé et le programme de préparation des Lions pour le Mondial-2018. Cette feuille de route d'Aliou Cissé, consultée par L'Observateur, a été validée hier lors de la réunion du Comité mixte de préparation de la prochaine Coupe du monde composé du ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football.



Le sélectionneur national, qui a pris part à la rencontre tenue au ministère des Sports, peut désormais commencer à dérouler son plan. Celui-ci sera inauguré à Londres où les Lions doivent disputer deux matches amicaux. L'un est prévu le 23 mars contre l'Irlande, la Biélorussie, l'Ukraine ou la Finlande. Le deuxième se tiendra trois jours après contre l'Écosse.



Deuxième étape, Dakar. Deux mois après les matches de Londres, le 21 mai pour être précis, les Lions entrent en regroupement pour le Mondial. Le 25, ils recevront le drapeau national des mains du chef de l'État.



Le lendemain de la remise du drapeau, Aliou Cissé et son groupe s'envoleront pour la France. C'est la troisième étape du Plan. Ils poseront leurs valises à Vittel, dans les Voges. Ce rassemblement sera sanctionné par un match amical, contre le Luxembourg. La rencontre, dont le lieu sera déterminé, est prévue le 31 mai.



Quatrième et dernière étape, le départ pour la Russie, pays de la Coupe du monde 2018. La date exacte n'est pas précisée par L'Obs. Le journal informe, néanmoins, que les Lions joueront deux fois en amical. Ils affronteront la Croatie le 8 juin et, le 12, seront face au Pérou, au Panama ou au Costa Rica. Ce sera le dernier test de l'équipe d'Aliou Cissé avant son premier match, le 19 juin, contre la Pologne.