BAD/ Perspectives économiques en Afrique 2018: La croissance devrait s’accélérer à 4,1% en 2018 et 2019

Le président de la Banque Africaine Akinwumi Adesina a procédé au lancement officiel, ce mercredi 17 janvier du rapport sur " Les perspectives économiques en Afrique 2018" à l’auditorium Babacar Ndiaye du siège de l’institution à Abidjan. Le thème retenu pour cette édition:« Perspectives économiques en Afrique : financements innovants pour le développement de l’infrastructure ».







"L’Afrique a besoin d’une croissance inclusive même si les économies africaines sont très résilientes" a affirmé Akinwumi Adesina lors de la présentation officielle des perspectives économiques en Afrique 2018. Estimée à 3,6% pour 2017, la croissance devrait s’accélérer à 4,1% en 2018 et 2019 selon le rapport. Le président de la Banque Africaine (BAD) a dévoilé ce document de 180 pages qui s’articule autour de quatre chapitres principaux: Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique; croissance, emploi et pauvreté en Afrique; les infrastructures africaines et enfin financement de l’infrastructure: nouvelles stratégies, nouveaux mécanismes et instruments.





Selon le rapport, l’accélération de la croissance en Afrique nécessitera des transformations structurelles susceptibles de créer plus d’emplois et de réduire la pauvreté. Une nouvelle analyse de la BAD montre que les besoins d’infrastructures en Afrique se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars UE par an. L’une des recommandations clés de ce rapport exhorte chaque pays à cibler les secteurs et les zones promettant les meilleurs rendements. "Avec plus de 100 mille milliards de dollars EU d’actifs gérés dans le monde par les investisseurs, la situation financière mondiale offre aux africains une série de possibilités, au-delà de leurs ressources nationales et de l’aide étrangère" conclut le rapport.



Les perspectives économiques en Afrique présentent également chaque pays à travers un synopsis de la performance économique générale du pays, les développements récents, la politique macroéconomique, les questions structurelles, le contexte politique et social, le développement humain les Statistiques. “Les perspectives économiques en Afrique” est un document réalisé par la Banque africaine de développement, institution financière multinationale de développement, établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains.





DA