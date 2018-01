Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a procédé hier, mardi 16 janvier, à l’inauguration de la 4 éme centrale solaire du Sénégal qui porte désormais le nom du Pr Cheikh Anta Diop. D’une capacité de 30 Mw, cette centrale d’un coût total de 28 milliards de francs Cfa, marque une étape supplémentaire de l’ambition du gouvernement d’assurer le renouveau du secteur de l’électricité avec un accès universel à l’horizon 2025.



La 4éme centrale solaire du Sénégal qui porte désormais le nom du Pr Cheikh Anta Diop a été inaugurée hier, mardi 16 janvier, par le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Selon lui, cette centrale solaire de 30 Mw, d’un coût global de 28 milliards de francs Cfa implantée dans la commune de Mérina Ndakhar (département de Tivaouane) marque une étape supplémentaire de l’ambition du Président de la République d’assurer le renouveau du secteur de l’électrice avec un accès universel prévu en 2025. Par ailleurs, il annonce l’implantation prochainement dans la région de Thiès, des centrales solaires de Dias de 25 MW, éolienne de Taïba Ndiaye pour 159 MW et charbon de Mboro pour 300 MW. Ce qui représente, pour lui, une puissance globale de 671 MW supérieur à la puissance de la Senelec en 2012 au moment de l’accession du Président Macky Sall au pouvoir.



« Avec cette nouvelle centrale la part des énergies renouvelables sera portée à 23% d’ici la fin de cette année avec la mise en service après celle-ci, de la centrale solaire de Kahone. C’est la preuve de notre détermination à aller progressivement vers la transition énergétique et honorer les engagements du Sénégal vis-à-vis de la communauté internationale en vue de participer à la promotion d’un monde durable à travers les énergies propres », a-t-il laissé entendre.



C’est pourquoi, poursuit-il, il a été fixé l’objectif d’atteindre d’ici 2019, une part de 30% réservée aux énergies renouvelables. A l’en croire, ce pari de l’avenir fait par le Président Macky Sall sera tenu d’autant plus que ces acquis pour une énergie propre et en bon marché seront renforcés avec l’exploration prochaine de l’important potentiel d’acier de notre bassin sédimentaire. Ainsi, demande-t-il au ministre du Pétrole et des Energies de veiller à ce que quelques parts du capital soient céder à la commune et au département.



Le directeur général Karim Ndiaye directeur général de Ten Mérina trouve que la construction de cette centrale est considérable pour la communauté, immense pour le département et bénéfique pour la région. « Avec cette 4e centrale solaire au Sénégal nous participons directement à l’alimentation de l’électricité aux populations. La centrale solaire Cheikh Anta Diop qui est un projet novateur et révolutionnaire occupe désormais une place de choix dans le développement du mix énergétique au Sénégal permettant ainsi à notre gouvernement de dépasser largement les 20% de production d’énergie renouvelable du parc de la production de Senelec », indique M Ndiaye. Avant d’annoncer que le siège de Ten Mérina sera transféré au niveau de la localité de Mérina Ndakhar avec toutes les retombées fiscales impliquées.