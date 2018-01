Khalifa Sall, Aïssata Tall et consorts exclus des instances du parti, cette page semble être tournée.



C’est en tout cas, la position exprimée par le secrétaire général de ladite formation politique qui recevait hier la section régionale des socialistes de Louga, Linguère, Kébémer. Expliquant les raisons des exclusions des «camarades» dissidents aux militants socialistes de Louga, Ousmane Tanor Dieng déclare : «Lorsque nous avons fini de prendre deux mesures importantes d’exclusion de nos camarades qui ont pendant plusieurs années remis en cause le leadership du parti, les instances du parti qui ont créé des mouvements parallèles en présentant des listes contre nous, nous avons estimé qu’il fallait prendre des mesures». Occasion que saisira le patron du Parti socialiste pour tourner la page de cette histoire. «Cette page est tournée. Nous sommes dans une dynamique de mobiliser et de massifier le parti. Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures, les unions régionales ont été convoquées», dira Ousmane Tanor Dieng.



La deuxième mesure analysée par le secrétaire général est relative au renouvellement des instances du parti pour préparer le congrès de 2018. Tanor a, à ce titre, annoncé la vente des cartes de membre du parti. Le coût est estimé à 500 Frs Cfa l’unité. Côté mobilisation et massification du parti, il a annoncé la célébration de la 70ème anniversaire du parti. «Les structures n’ont de sens que lorsqu’à la base, elles ont des militants. Si Dieu le veut nous fêterons en 2018 notre 70ème anniversaire. Avec ce parcours, il y a une certaine historicité. Ce parcours est marqué par des retrouvailles et des séparations. C’est normal dans la vie d’une association», a-t-il détaillé.