Accidents et incendies: 302 morts en 2017

Le bilan des sapeurs pompiers révélé hier, fait état de 1.551 incendies et 7.946 accidents pour un total de 302 morts.



Le nombre de victimes des accidents et incendies a pourtant baissé en 2017 contrairement à l’année précédente. Ce, grâce notamment à une amélioration substantielle des effectifs, du maillage territorial et de la médicalisation des secours.



Mais 2017 reste tout de même macabre avec un total de 302 personnes tuées dans 1.551 incendies et 7.946 accidents. Des chiffres donnés par le directeur de l’administration territorial Ibrahima Sakho.



Selon lui, la Police nationale a aussi joué son rôle de sécurisation des populations. Ce dispositif a abouti à la baisse des individus interpellés. 33.419 en 2017 contre 49.951 en 2016, soit une baisse de 16.532.



Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye quant à lui, a félicité le travail réalisé par ses services en 2017. Il promet aussi d’améliorer les conditions de travail de la Police et de la Brigade nationale des sapeurs pompiers pour leur permettre » d’intervenir rapidement et d’avoir une bonne couverture au niveau national ».