Moussa Sow est conscient que le public sénégalais est un peu plus exigeant et qu'il voudrait que les Lions produisent du beau jeu. L'attaquant des Lions qui vient de signer à Bursaspor estime que le beau jeu ne doit pas faire oublier que l'équipe du Sénégal réalise de bons résultats à chaque match.



"On peut toujours faire mieux. Les supporters aimeraient qu'on joue mieux, mais n'oublions pas qu'on a de bons résultats. Le jeu peut être meilleur, mais l'essentiel, c'est de rendre une copie propre à chaque match, c'est-à-dire gagner pour mériter la confiance des Sénégalais", a dit Moussa Sow dans les colonnes de Record.



Le Sénégal est qualifié pour la Coupe du monde 2018. Moussa Sow espère pouvoir faire partie des joueurs qui disputeront le Mondial en Russie.



Le Sénégal est logé dans le Groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



MC