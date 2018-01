Le conseil que l'analyste Maurice Soudieck Dione donne à l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est d'être beaucoup plus présent dans le Sénégal des profondeurs. Pour l'enseignant en Sciences politique, Idrissa Seck ne doit plus s'arrêter dans la stratégie de communication. Il doit aussi mener le combat sur le terrain lui.



Pour Maurice Soudieck Dione, la tentative de déstabilisation du régime par la communication ne peut plus suffire.



"Il doit être plus présent sur le terrain, dans les villes et surtout dans le Sénégal des profondeurs, dans la diaspora, au-delà des simples opérations de communication visant à dénigrer le régime en place. Il devra davantage monter au créneau lui-même et mener le combat directement, et non par procuration, même s'il polarise fortement les attentions du régime de Benno Bokk Yaakar, qui le surveille et le suit étroitement, 2018 est une année décisive", estime Maurice Soudieck Dione.



MC