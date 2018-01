La politique et la justice en couverture des quotidiens sénégalais

Des sujets politiques et judiciaires dominent la Une des quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA.



«Présidentielle-Duel Idy-Gakou pour la candidature : Manko tire vers la scission», titre Le Quotidien, expliquant que les pro-Khalifa Sall veulent faire de Idrissa Seck leur candidat, alors que le Grand Parti de Malick Gakou veut jouer la carte de son leader.



«A défaut, note le journal, Malick Gakou pourrait faire face à Macky Sall».



Pour Sud Quotidien, «Tanor (Sg du Parti socialiste) compte ses forces» par une mobilisation et par une massification du PS après l’exclusion de Khalifa Sall et Cie.



«Rencontre avec les Unions régionales-Tanor compte ses fidèles en perspectives du Congrès», écrit Walfadjri.



Dans L’As, Aminata Mbengue Ndiaye, présidente des femmes socialistes affirme que «le PS n’est pas totalement satisfait du compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar».



Pendant ce temps, Le Témoin parle de la reconquête de Dakar par l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) et titre : «Amadou Bâ, Diouf Sarr et Mbaye Ndiaye, un trio perdant et limité ?»



Parlant de justice, L’As titre sur cette requête de la Cour de justice de la CEDEAO et informe que «Khalifa Sall jugé à Abuja (au Nigeria) le 30 janvier».



«Saisine de la Cour de justice de la CEDEAO-Khalifa réclame...50 milliards à l’Etat».



Selon le journal, le maire de Dakar veut aussi une libération immédiate et la suspension provisoire de son procès.



«Dossiers judiciaires en instance-Ces enquêtes impossibles du Procureur», lit-on dans Walfadjri, notant parmi ces cas les affaires de la Grande mosquée de Dakar impliquant l’imam Diène, de Houlèye Mané (caricaturiste du président), Amy Collé Dieng…



Le Soleil reste su la tuerie de Boffa le 06 janvier 2018 et indique : «Un général aux trousses des tueurs-Le redouté Moussa Fall sur le terrain».



Le qualifiant de fin enquêteur, le journal ajoute : «Traqueur des assassins de Omar Lamine Badji, le général Fall a fait ses preuves dans la forêt casamançaise, de Niaguis à Youtou, en passant par Effock, Babonda et Mpac».



Dans L’Observateur, Pierre Goudiaby Atepa, président des Cadres casamançais livre «des secrets sur le carnage de Boffa» et affirme : «Un Suisse et un homme d’affaires sénégalais sont au cœur de la tuerie».





TE/APA