L’analyste politique Yoro Dia ne voit pas comment Khalifa Sall pourrait se présenter à la présidentielle de 2019. Selon le politologue, sauf miracle, Khalifa Sall ne sera pas éligible. Parce qu’il sera condamné.



Poursuivant son analyse dans les colonnes du quotidien L’Observateur, Yoro Dia croit que cette stratégie de Macky Sall qui vise à exclure des candidats à la présidentielle (Khalifa Sall et Karim Wade), est la stratégie qu’utilise Vladimir Poutine en Russie.



«Sa bataille dépendra de l’issue de son procès. Depuis le début, la stratégie politique du gouvernement, c’est de l’invalider et je ne vois pas aujourd’hui, sauf miracle, comment il pourrait être éligible. À coup sûr, il va être condamné. Depuis le début, c’est la stratégie du gouvernement, c’est cela aussi la politique. La politique réserve aussi des surprises. Macky Sall, en invalidant Khalifa Sall et Karim Wade, opte pour une stratégie à la Poutine. Inconsciemment, il est en train de créer les conditions d’un face-à-face avec Idrissa Seck, qui a toujours été son adversaire le plus sérieux », analyse Yoro Dia dans le quotidien de ce mardi du Groupe Futurs Médias.