Après des moments de turbulences, l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) se bonifie progressivement. Il reste cependant des efforts à faire sur le fret et le cargo. Les mots sont du directeur général adjoint de Corsair, Antoine Huet. Il faisait face à la presse hier, à Dakar.



La qualité opérationnelle de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd), d’un point de vue sécuritaire pour les pilotes, est ‘’sans commune mesure‘’ par rapport à l’ancien. C’est ce qu’a affirmé hier Antoine Huet, Directeur général adjoint de la compagnie aérienne française Corsair, en conférence de presse à Dakar. ‘’On est vraiment dans une dimension de sécurité, de sûreté impressionnante. On change d’air, on arrive dans un environnement beaucoup plus sûr, avec une qualité d’éclairage, de guidage qu’il n’y avait pas à Léopold Sédar Senghor. Mais, il y a des domaines dans lesquels on doit continuer d’investir. Il s’agit de la partie fret et cargo’’, a affirmé le Dg adjoint de Corsair.



Il faut noter qu’à l’inauguration de cette infrastructure, le 7 décembre dernier, le village cargo n’était pas prêt. ‘’En revanche, on a trouvé des solutions palliatives. Ceci grâce à la constitution de système camion qui permet de livrer à temps le fret pour le départ de nos avions avec des camions frigorifiques pour pouvoir apporter des denrées périssables’’, a-t-il souligné.



De l’avis de M. Huet, pour tout grand projet d’infrastructure, ‘’il faut un peu de temps, un peu de rodage’’, avant que les choses se mettent sur les rails. ‘’Nous sommes impressionnés par la capacité qu’ont eue les autorités sénégalaises à résoudre les petits problèmes qui pouvaient avoir au départ et à faire maintenant une prestation de qualité’’, a-t-il ajouté.



Sur Dakar, les premiers vols équipés de la classe Business de cette compagnie française ont commencé juste après le démarrage de l’Aibd. ‘’Nous sommes extrêmement heureux de l’investissement très important qu’a fait le chef de l’Etat sénégalais pour ouvrir ce nouvel aéroport.



Dans le domaine du voyage aérien, l’investissement de la compagnie aérienne n’est rien, s’il n’y a pas, de l’autre côté, celui très fort des autorités dans les infrastructures aéroportuaires. Ce qui a été fait’’, s’est-il réjoui. Pour M. Huet, la conjonction entre Corsair et l’Aibd est ‘’une planète’’ pour offrir à leurs clients une ‘’très belle prestation’’. Et cet aéroport, témoigne-t-il, est ‘’digne des grands aéroports mondiaux’’.



C’est ainsi que le Dg adjoint de Corsair a décliné leur ambition d’avoir un ‘’taux de remplissage’’ de 60 % dans la classe Business sur la capitale sénégalaise. ‘’Ce qui est un remplissage raisonnable pour une première année’’, a-t-il estimé.



La compagnie est, aujourd’hui, à un bilan annuel de l’exploitation sur Dakar de 180 000 passagers par an.



MARIAMA DIEME