Participation de Karim WADE à la prochaine présidentielle : Les cadres libéraux mettent en garde le régime

Les cadres du Parti démocratique sénégalais (PDS) ne vont pas cautionner l’élimination de Karim WADE de la prochaine présidentielle.



Dans un communiqué, La Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) «prévient le régime qu’il sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à ce pays si toutefois nos libertés démocratiques de participer à la présidentielle de 2019 sont entravées pour satisfaire un candidat sortant frileux qui veut se choisir ses adversaires en éliminant de la course tout prétendant sérieux ».



Ainsi, ils «demandent au Parti démocratique sénégalais (PDS) et à tous les démocrates de se lever pour faire face à ce régime autoritaire qui depuis 2012 (…) viole constamment les principes fondateurs de notre république ». Pour Cheikh Tidiane Seck et ses camarades, «il est tant que le peuple souverain reprenne la main».



Les cadres libéraux croient avoir lu dans la dernière sortie de Seydou GUEYE une volonté manifeste de l’Etat d’éliminer le candidat du PDS. Ce qui les amène à marteler «qu’aucune manœuvre politique ne sera tolérée ». « Karim WADE reste le choix du Parti Démocratique Sénégalais et le choix de la majorité des Sénégalais pour bouter ce régime mafieux, dangereux pour le Senegal hors des sphères du pouvoir afin de préserver notre pays des dérives connues ailleurs », notent les cadres libéraux dans le document.