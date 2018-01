Arriérés de salaire : les enseignants vacataires de l’UCAD menacent de marcher sur le palais

L’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar fait encore parler d’elle.



Cette-fois, ce ne sont pas les étudiants qui réclament le paiement de leur bourse mais bien les enseignants vacataires. Ces derniers ont tenu un sit-in ce mardi pour exiger le paiement de sept mois d’arriérés de salaire. «Les enseignants vacataires réclament, avec véhémence, leurs arriérés de salaire. Nous vivons dans des conditions exécrables et extrêmement difficiles qui à la limite nous mènent vers un sort lamentable. Nous travaillons à l’UCAD en fonction de semestre, nous avons terminé les deux semestres. Le premier semestre a été payé et le deuxième semestre tarde à être payé et pourtant nous avons fini d’évacuer le travail et les évaluations depuis de juillet», renseigne Babacar MAR, qui porte la parole des contestataires.



Ne s’arrêtant pas à la seule constatation, les enseignants vacataires déclarent être prêts à durcir le ton si l’Etat ne réagit pas. «Le gouvernement est beaucoup plus intéressé à faire de la politique que de régler les problèmes de l’Education. Nous sommes des misérables et c’est ça la vérité. Au-delà de ce sit-in, d’autres actions sont en vue. Nous allons organiser des marches et nous n’écartons pas de marcher sur le Palais», menacent les enseignants.