Sénégal : pourquoi la mairie de Dakar se porte partie civile dans l’affaire Khalifa Sall

Le conseil municipal de la capitale sénégalaise a adopté le 15 janvier une délibération permettant à la municipalité de se constituer partie civile dans l'affaire Khalifa Sall. Le maire de Dakar et sept agents municipaux sont notamment poursuivis pour « détournement de deniers publics » et « blanchiment », pour un montant d'1,8 milliard de francs CFA.



La délibération a été adoptée, sans surprise, lors d’un conseil municipal qui s’est tenu ce lundi. La Ville de Dakar entend se constituer partie civile dans l’affaire dite « de la caisse d’avance », dont les audiences doivent reprendre le 23 janvier. En clair, la municipalité entend être représentée devant le tribunal en tant que victime des délits dont le maire est soupçonné.



Nouvelle stratégie de défense pour Khalifa Sall

Est-ce à dire que, par cette constitution, la municipalité reconnaît qu’il y a eu détournement de deniers publics ? « Non », répond catégoriquement Soham El Wardini, première adjointe au maire. « Nous devons y aller pour défendre les intérêts des Dakarois, de la Ville et aussi défendre notre maire dans une affaire politique », assène l’élue. ... suite de l'article sur Jeune Afrique