Sénégal : Guicopres ouvre une représentation à Dakar

Dans sa politique d’internationalisation, le groupe de BTP, la Guinéenne de construction et de prestation de services (Guicopres SA), a procédé le vendredi 12 janvier 2018, à l’ouverture d’une représentation au Sénégal (Guicopres Sénégal) dans le but, selon les responsables du groupe, d’exporter l’expertise Guinéenne dans le bâtiment.

Le groupe dirigé par kerfalla « Person » Camara (KPC), qui est spécialisé également dans l’immobilier, le négoce, la distribution et le transit, débarque ainsi au pays de la Téranga pour se positionner sur un marché en plein essor.



Après son implantation en Sierra Léone, la représentation du Groupe à Dakar précisément à Keur-Gorgui, couvrira deux autres pays en l’occurrence, la Gambie et la Guinée Bissau. ... suite de l'article sur Autre presse