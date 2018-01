Le premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a procédé, mardi 16 janvier 2018, à l’inauguration de la centrale de Ten Merina située à 120 Kms au nord-est de Dakar.



L’ouverture de cette nouvelle centrale de 30 Mégawatt intervient six mois après l’inauguration de celle de Senergy d’égale puissance.



L’ouvrage couvrira les besoins en électricité de plus de 225 000 habitants à un coût plus compétitif que celui des centrales thermiques du pays et permettra d’éviter l’émission de 33 300 tonnes de CO2 par an en remplaçant directement des unités de production à base de fioul.



La centrale de Ten Merina présente les mêmes caractéristiques que Senergy : une capacité totale de 30 Mégawatts (MWc), le recours aux mêmes technologies et l’association du savoir-faire de spécialistes français dont la société d’investissement Meridiam et la filiale d’Engie, Solairedirect. ... suite de l'article sur Autre presse