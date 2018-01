Le Parti socialiste est en train de préparer son congrès. Il doit avoir lieu au courant de cette année 2018. Le mandant des dirigeants expire en juin 2018. Pour le secrétaire général du Ps, le Parti est en train de vendre les cartes de membre. C'est seulement à la fin de cette opération que le congrès pourra se tenir.



Pour le moment, le président du Haut conseil des collectivités territoriales n'a pas encore décidé s'il va encore briguer le siège de secrétaire général national. Mais il assure que des militants l'invitent à le faire. Il se donne néanmoins un temps de réflexion.



"C'est un mandat de 4 ans. En juin 2018, notre mandat prend fin. Les cartes de membre doivent être disponibles et accessibles. Cela demande de la mobilisation, de la sensibilisation et de l'animation du parti. Beaucoup de militants veulent que je sois candidat. Le moment venu, je me prononcerai sur la question et donnerai ma position", explique Ousmane Tanor Dieng.



Sur sa succession à la tête du Ps, Ousmane Tanor Dieng confie qu'il ne laisserait pas le Parti socialiste entre les mains d'aventuriers. "Quand Senghor a senti qu'il devait partir, il a préparé Diouf. Ce dernier m'a préparé. Et moi-même, je vais veiller à ce que le parti reste entre de bonnes mains, mais pas entre des mains d'aventuriers", a expliqué Ousmane Tanor Dieng.



Le Parti socialiste a exclu, le 30 décembre 2017, 62 responsables dont le maire de Dakar Khalifa Sall, Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, Aïssta Tall Sall, maire de Podor et Bamba Fall, maire de la Médina.



Une semaine plus tard, 7 autres responsables socialistes de la diaspora ont été exclus des rangs des Socialistes.



MC