Suspension à vie confirmée pour l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey

La suspension à vie infligée par la Fédération internationale de football (FIFA) à l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey a été confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).



« Les motifs de la décision du TAS concluent que M. Lamptey avait intentionnellement pris de mauvaises décisions dans le seul but de permettre qu’un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leurs gains », indique la FIFA dans un communiqué parvenu à APAnews lundi.



L’officiel ghanéen avait volontairement sifflé un penalty inexistant contre le Sénégal le 12 novembre 2016 lors du match éliminatoire au Mondial 2018 contre l’Afrique du Sud qui a depuis été rejoué.



En plus de ce pénalty imaginaire, Lamptey s’était illustré par s’autres décisions douteuses. D’où les forts soupçons de manipulation ayant pesé sur lui lors de cette rencontre.



« Le TAS a conclu qu’il existait un lien évident entre ces décisions volontairement erronées et les flux de paris habituellement enregistrés ; il a en conséquence reconnu M. Lamptey coupable d’une illicite prise d’influence sur le résultat du match », insiste l’instance de gestion du football mondial relayant la décision du TAS, saisi en appel par l’officiel ghanéen.



« La décision du TAS souligne, en outre, l’engagement de la FIFA pour la protection de l’intégrité du football et sa politique de tolérance zéro à l’encontre de la manipulation de matchs ainsi que l’efficacité de son partenariat avec Sportradar et son système de détection des fraudes, qui a joué un rôle important dans ce dossier », se réjouit la FIFA.



A l’issue des éliminatoires dans le groupe D, l’unique ticket pour la Coupe du monde 2018 prévue en Russie a été empoché par le Sénégal.



BD/od/APA